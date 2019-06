Duisburg vor 3 Stunden

Chaos

Schiri-Jagd bei Kreisliga-Spiel - "hochgradig asoziales Verhalten"

Ein Amateur-Kick in Nordrhein-Westfalen endete am Wochenende in einer Massenschlägerei und einer Hetzjagd auf den Schiedsrichter. Die Polizei ermittelt.