Tragödie in Duisburg - Pfarrer bricht bei Abschiedsrede zusammen und stirbt: Im Duisburger Süden (NRW) haben sich zuletzt dramatische Szenen abgespielt. Der Pfarrer der Trinitatis-Gemeinde verstarb, nachdem er bei seiner Abschiedsrede im Gottesdienst zusammengebrochen war. Dies berichtet die Rheinische Post.

Duisburg: Trauer um Pfarrer

Dem Bericht zu folge, war der Pfarrer rund 28 Jahre lang tätig in der Gemeinde. Er stand kurz vor dem Ruhestand. Die Trauer über den Tod des Pfarrers ist in der Duisburger Gemeinde allgegenwärtig. Viele Menschen zündeten in der Kirche Kerzen an. Der Mann hinterlässt seine Frau, Kinder und Enkel.

