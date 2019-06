Ein 71-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag (6. Juni 2019) in Duisburg von einer umherfliegenden Gasflasche getroffen und schwer am Fuß verletzt worden.

Glasflasche explodiert in Duisburger Hafengelände und verletzt 71-Jähriger schwer

Die 25-Liter-Flasche war laut Polizei am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände eines Schrotthändlers in der Straße "Am Nordhafen" explodiert. Aufgrund der Druckentladung schoss sie durch das Firmentor und traf den 71-Jährigen, der mit einer Reisegruppe auf dem Rad unterwegs war. Danach durchschlug die Flasche einen Bauzaun und blieb auf dem Gelände am Freihafen liegen.

Der verletzte Mann war nach dem Unfall ansprechbar und wurde von den Rettungskräften sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.