Nachdem eine Frau in einer Schönheitsklinik in Düsseldorf (NRW) am Dienstag (2. Juli 2019 den Tod fand, ermittelt nun die Polizei.

Den Berichten der Bild-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur zufolge ist die Patientin nach einer Po-Vergrößerung gestorben. Die Polizei teilte dazu mit, dass der Eingriff in einer Düsseldorfer Schönheitsklinik vorgenommen wurde.

Tödliche Schönheits-OP: Todesumstände bislang ungeklärt

Nach der Operation wurde die Frau den Angaben zufolge mit einem Rettungswagen in das Universitätskrankenhaus gebracht. Nun ordnetet die Staatsanwaltschaft für den kommenden Montag eine Obduktion der Leiche an. In einem anderen Fall lieferte die Obduktion bereits wichtige Erkenntnisse: Die Ursache des tragischen Todes von Schauspielerin Lisa Martinek ist endlich geklärt.