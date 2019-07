Düsseldorf vor 1 Stunde

Unglück

Aufzug bleibt stecken: Mann befreit sich und fällt mehrere Meter tief in Schacht

Weil ein Aufzug in einem Hotel in Düsseldorf stecken geblieben war, startete ein im Fahrstuhl eingeschlossener Mann einen Befreiungsversuch. Doch der Versuch ging schief und der Mann stürzte mehrere Meter tief in den Aufzugschacht.