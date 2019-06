Düsseldorf: Frau soll im Hofgarten von mehreren Männern vergewaltigt worden sein

Frau in Düsseldorf soll von mehreren Männern vergewaltigt worden sein: Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Sexualdelikt: Im Hofgarten soll am Samstag eine Frau (51) aus Wuppertal vergewaltigt worden sein.

Den Aussagen der Geschädigten zufolge, sei sie zwischen 4 und 5 Uhr nach einem Aufenthalt in der Altstadt zu Fuß durch den Hofgarten gegangen, als sie plötzlich von zwei bis drei jungen Männer attackiert und vergewaltigt worden sei. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Lockte andere Frau das Opfer zu den Vergewaltigern?

In den frühen Morgenstunden verließ eine 51-Jährige laut Polizeiangaben eine Diskothek an der Bolker Straße und begab sich zu einer öffentlichen Toilette. Dort wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Gemeinsam suchten die beiden den Hofgarten auf. Plötzlich erschienen zwei bis drei junge Männer, die die Wuppertalerin ihrer Aussage zufolge vergewaltigten. Im Zuge der Tat entwendeten die Unbekannten ihrem Opfer noch die Handtasche. In welchen Zusammenhang die Frau aus der Altstadt mit den Geschehnissen steht ist völlig unklar. Die Geschädigte selbst begab sich im Anschluss zu einem nahegelegenen Hotel an der Inselstraße, bat um Hilfe und ließ von den Mitarbeitern die Polizei verständigen.

Die Geschädigte kann die Täter lediglich wie folgt beschreiben:

Etwa 24 bis 26 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,85 Meter groß

nordafrikanisches Aussehen

einer der Täter soll krauses, schwartes Haar gehabt haben

Hinweise zur Bekleidung liegen nicht vor

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 unter Rufnummer 0211-8700.

