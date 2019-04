Hermsdorf vor 36 Minuten

Massenunfall

Dritte Massenkarambolage in zwei Tagen: Eine Tote, 17 Fahrzeuge verwickelt - chaotische Szenen auf A4

Bereits am Vorabend hatte es mehrere Verletzte und Tote bei schweren Massenunfällen in Thüringen gegeben. Am Montag krachte es schon wieder. Waren Straßenbauarbeiten schuld?