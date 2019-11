Dresdner Diamantendiebe haben bereits Käufer: Ex-Krimineller ist sich sicher

Dresden: Kriminelle stehlen am Montag historisch wertvolle Juwelen aus Kunstsammlung

Polizei fahndet nach flüchtiger Bande

Museumsbund beklagt zunehmen Brutalität

Alle Informationen zum Fall im Überblick:

Update, 11.00 Uhr: Berüchtigter Juwelen-Räuber rechnet mit Käufer der Juwelen

1996 wurde Larry Lawton in den USA zu insgesamt 144 Monaten Haft verurteilt. Er gilt als einer der berühmtesten Juwelenräuber. Er überfiel mehr als 20 Schmuckgeschäfte. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ordnet er nun den Juwelenraub von Dresden ein: "Das könnte der größte Raubüberfall der Geschichte sein", sagt Lawton darin. Sein Gefühl sage ihm, es sei ein Profi-Raub gewesen, führte er weiter aus. Dabei ist er sich mit der Polizei Dresden einig, die von einer "gut geplanten" Tat spricht.

Auf die Frage hin, warum die Diebe wertvolle Stücke im Dresdner grünen Gewölbe zurückgelassen haben, antwortete er mit einer Gegenfrage: "Die wichtigste Frage für einen Juwelendieb ist: Wie werde ich das, was ich stehle, wieder los?"

Hinter der Aktion stehe seiner Meinung nach eine lange Planung, die einen Käufer der Diamanten beinhalte. Um die Täter zu finden, gibt Lawton den Ermittlungsbehörden rund 72 Stunden Zeit. Falls die Räuber bis dahin nicht gefasst werden, rechnet er damit, dass die Schmuckstücke sind.

Update, 26.11.2019: Museumsbund äußert sich zu Diamantenraub in Dresden

Die Museen in Deutschland stecken im Zwiespalt zwischen Sicherung der Objekte und Zugang für die Öffentlichkeit. "Museen sind öffentliche Institutionen, wir wollen öffentliche Häuser sein, die natürlich Besucherinnen und Besucher ansprechen möchten", sagte der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckart Köhne, der Deutschen Presse-Agentur . "Wir sind eben kein Banksafe. Und das bringt ein gewisses Risiko mit sich."

Bei der Sicherung der Bestände spiele bauliche Sicherheit eine große Rolle, sagte Köhne, der auch Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe ist. Dabei arbeiteten die Museumsträger jeweils zusammen mit Bauämtern, Baubehörden und zuständigen Stellen. "Da ist es schon so wie bei einem Eigenheim, dass man natürlich auch nicht alle zwei Jahre ein Update machen kann."

Viele Sicherheitssysteme funktionieren aus Sicht des Museumsexperten. "In Dresden ist der Einbruch ja sofort bemerkt worden, ist auf Video aufgezeichnet worden. Die Sicherheitsmaßnahmen haben also schon gegriffen. Es ist nicht unbemerkt geblieben, was es auch gibt", sagte Köhne mit Blick auf den Einbruch im Grünen Gewölbe. "Wenn genug Brutalität und kriminelle Energie vorhanden sind, kommt es eben zu solchen Fällen."

Dresden: Wachleute keine ausgebildeten Einzelkämpfer

Auf Verbandsebene wurde bereits reagiert. "Der Museumsbund hat einen neuen Arbeitskreis Gebäudemanagement und Sicherheit gegründet im letzten Jahr. Insofern haben wir da ein Forum geschaffen, um sich auszutauschen. Aber hundertprozentige Sicherheit ist einfach nicht zu kriegen."

Überprüfungen der Sicherheitssysteme seien üblich, "umso mehr, wenn so etwas vorgefallen ist". Es kommt auch zu Wiederholungseinbrüchen. "Man ist einfach gehalten, die Abläufe immer wieder zu überprüfen und zu schauen, dass zumindest die Mittel und Möglichkeiten, die man hat, auch funktionieren und vor allem die Kommunikation funktioniert."

Laut Köhnen gibt es "eine spezielle Art von Kriminalität mittlerweile, die einem wirklich Sorgen macht". Es sei üblich, dass das Sicherungspersonal nicht selbst eingreift. "Die Täter gehen manchmal auch mit großer Brutalität vor." Das Gewaltpotenzial sei da sehr hoch "und die Wachleute sind ja keine ausgebildeten Einzelkämpfer". Da gehe es darum, möglichst schnell die Polizei zu holen. "Es ist sicherlich nicht so, dass man da Menschen braucht, die Helden spielen. Menschenleben muss man definitiv schützen."

Der Verbandschef verwies auf spektakuläre Fälle in jüngster Zeit. "Es scheint so zu sein, dass Juwelen im Moment stark bedroht sind. Es gab jetzt einige Fälle, wo tatsächlich Juwelen entwendet worden sind." Das mache Sorgen, weil es auch eine neue Art der Kriminalität sei. "Da sind ja keine Trickdiebe unterwegs, sondern da wird mit roher Gewalt vorgegangen. Das ist eine Qualität, der man begegnen muss."

Der Deutsche Museumsbund vertritt die Museen und ihre Mitarbeiter. Der Verband will Menschen, Institutionen und Themen rund ums Museum zusammenbringen. Damit soll qualitätsvolle Museumsarbeit und Austausch zwischen Museumsfachleuten gefördert werden.

Update, 17.05 Uhr: Ermittler in Kontakt mit Berliner Polizei - was jetzt mit der Beute passieren könnte

Die Dresdner Polizei hat nach dem Einbruch ins historische Grüne Gewölbe nach eigenen Angaben auch Kontakt zu Ermittlern in Berlin aufgenommen. Sie stünden in Kontakt mit Berlin, um zu sehen, "was gibt es für Zusammenhänge, was gibt es für ähnliche Tatmuster", sagte der Leiter der Kriminalpolizei, Volker Lange, am Montag bei einer Pressekonferenz. In Berlin hatten Unbekannte im Frühjahr 2017 im Bodemuseum eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen.

Im Fall der in Berlin gestohlenen Riesenmünze wurde das Goldstück laut der Ermittler zerstückelt und einzeln verkauft. Laut Recherchen der dpa sei ein solches Schicksal für Dresdner Beute eher unwahrscheinlich. Anders als bei der Zwei-Zentner-Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Bodemuseum, die sich leicht als Gold verwerten lässt, behalten die Dresdner Juwelen nur als ganze Stücke ihren einzigartigen Wert. Zwar lässt sich etwa eine Brosche oder ein Diamant zerlegen. Händlern würde aber etwa durch die alte Schleiftechnik ein Diamant zweifelhaften Ursprungs sofort auffallen.

Die Öffentlichkeit spiele nun eine sehr große Rolle, sagt Margaux Donckier vom Diamantenhandelszentrum in Antwerpen, wo jedes Jahr Steine im Wert von 48 Milliarden US-Dollar (44 Mrd. Euro) gehandelt werden. Als etwa 2016 dem US-Promi Kim Kardashian in Paris Schmuck im Wert von geschätzten neun Millionen Euro gestohlen wurde, habe sich das rasend schnell herumgesprochen. Dadurch sei die Ware unverkäuflich geworden.

Nach Angaben der Ergo-Versicherung, die auch Kunstwerke versichert, werden Schmuckstücke meist nicht wegen ihres historischen Wertes gestohlen, sondern aufgrund der hohen Wertkonzentration - kleiner Schmuck kann sehr hohen Wert haben. Wenn Objekte zerlegt werden, können sie in den Wirtschaftskreislauf geraten. Dadurch würden die Spuren der Täter verwischt.

Update, 15.40 Uhr: Wert des Diebesgutes nicht bezifferbar - Staatsministerin erschüttert

Laut der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, lässt sich der Wert des Diebesguts aus dem Grünen Gewölbe nicht beziffern. Das mit dem Wert sei so eine Sache, sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz. Sie könnten das nicht "in einem Wert" auflösen.

Betroffen sei eine Vitrine mit drei Juwelengarnituren, sagte Ackermann. Die besondere Bedeutung liege weniger im Materialwert als in der Vollständigkeit des Ensembles. Sie hofften, dass das Diebesgut aufgrund der "internationalen Bekanntheit" dem Kunstmarkt entzogen sei.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden als erschütternd und schockierend bezeichnet. Der Diebstahl "von Stücken, die unsere Identität als Kulturnation ausmachen, trifft uns ins Herz", sagte Grütters am Montag in Berlin.

Die Staatsministerin dankte den Verantwortlichen für die Einrichtung einer Sonderkommission und hoffte auf einen schnellen Fahndungserfolg. "Angesichts generalstabsmäßig organisierter, hochkrimineller Täter ist der noch stärkere Schutz unserer Museen und Kultureinrichtungen eine Aufgabe von höchster Priorität", sagte Grütters.

Update, 13.25 Uhr: Polizei äußert sich auf Pressekonferenz

Die Behörden haben sich am Montagmittag zur aktuellen Lage rund um den Juwelenraub in Dresden geäußert. Dresdens Polizeipräsident leitete die Erläuterungen des Fallen damit ein, zu betonen, wie besonders dieser Fall sei.

Informationen der örtlichen Polizei zufolge, wurde gegen kurz vor 5 Uhr ein erster Alarm ausgelöst. Gegen kurz nach 5 ging der erste Hinweis eines Fluchtwagens am Dresdner Gebäude ein. Gegen zehn nach 5 fiel auf den Schlossplatz der Strom aus: Straßenlampen waren davon betroffen. Dies ist laut den Angaben der Behörden auf den Brand des Stromverteilers zurückzuführen. Aktuell ist jedoch unklar, ob der Brand des Verteilers im Zusammenhang mit dem Raub steht. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Bereits am Morgen wurde eine Sonderkommission (SOKO) gebildet. Daran sind zehn Ermittler beteiligt.

Die Täter sind demnach durch ein Fenster in Richtung des Schlossplatzes eingestiegen. Dabei wurde ein Gitter beseitigt und eine Scheibe, die gepanzert ist, eingeschlagen. Volker Lange, Leiter der örtlichen Kripo gab an, dass zwei Täter auf dem Videomaterial zu sehen seien, das vorliegt. Die Videoaufnahmen aus dem Saal werden am Nachmittag ausgewertet.

Insgesamt wurden drei Juwelengarnituren gestohlen: Dirk Syndram von der Staatlichen Kunstsammlung sprach am Montagmittag von einem "unschätzbaren Wert". Dabei handelt es sich um Ensembles, die Teil des "grünen Gewölbes" sind. Syndram nannte die Juwelen eine "Art Weltkulturerbe". Zudem sagte Marion Ackermann, die ebenfalls für die Staatliche Kunstsammlung sprach, dass die Diamanten und Juwelen unverkäuflich seien, sodass ein finanzieller Wert unschätzbar sei.

Update, 10.51 Uhr: Videoaufnahmen sollen Einbrecher zeigen

Medienberichten zufolge soll eine Videokamera am Gebäude die Tat aufgezeichnet haben: Demnach sind darauf mehrere auffällig kleine Täter erkennbar. Mit der Beute an Schmuck flüchtete die Bande durch einen schmalen Schacht.

Update, 10.10 Uhr: Einbrecher auf der Flucht

Wie ein Sprecher der Polizei der Bild sagte, sind die Einbrecher aktuell auf der Flucht. Die Fahndung dazu läuft bereits.

Update, 09.55 Uhr: Sächsischer Ministerpräsident reagiert bestürzt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigt sich bestürzt über den Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe. "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!", sagte Kretschmer am Montag. In Dresdens Schatzkammer war am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung, die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien bereits von einem "Milliardenraub" berichtet. Auch die Polizei will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Schadenshöhe äußern.

Dresden: Einbruch in staatliche Kunstsammlung

"Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden", betonte Kretschmer. "Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens."

Update, 09.45 Uhr: Polizei bestätigt Vorfall - Stromkasten wohl lahmgelegt

Mehreren Medienberichten zufolge, sollen die Einbrecher gegen 5 Uhr einen Stromkasten lahmgelegt haben, um das Gebäude von der Stromversorgung abzuschotten. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber tag24.de, dass es am frühen Montagmorgen einen Vorfall am Residenzschloss in Dresden gegeben habe. Wie die Polizei bestätigt, ist der historische Teil des Gebäudes vom Einbruch betroffen. Dort befindet sich die Dresdner Schatzkammer.

Der Stromkastenverteiler unterhalb der Augustusbrücke sei am Morgen in Brand geraten. Laut der örtlichen Feuerwehr konnten Einsatzkräfte die Flammen lediglich aus der Ferne löschen.

Die Schadenshöhe des Vorfalls ist derzeit noch unklar.

Erstmeldung, 09.35 Uhr: Alarm in Dresden

In Dresden sind wohl Einbrecher am Montagmorgen (25. November 2019) aktiv geworden. Ersten Informationen zufolge, kommt es am Morgen zu einem großen Polizeieinsatz am Residenzschloss. Das Gebäude "Grüne Gewölbe" wurde demnach umstellt. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Informationen der Beamten.

Dresden: Historischer Schmuck gestohlen?

Dem Bericht zufolge, sollen Kriminelle historischen Schmuck, Diamanten und Edelsteine gestohlen haben. Die Polizei will sich am Vormittag zur Lage in Dresden äußern. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

