Mord oder Unglück? In Dresden fanden Polizeibeamte ein totes Baby, nachdem eine Mutter zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und festgestellt wurde, dass sie kurz zuvor entbunden hatte.

Mutter bricht zusammen: Kurz davor hatte Frau entbunden

Die 36-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag (19. Dezember 2019) in ein Krankenhaus in Dresden eingeliefert. Wie die Bild-Zeitung berichtete, brach die Frau zuvor auf einem Parkplatz in Prohlis zusammen.

Untersuchungen ergaben, dass die Frau vor kurzem ein Kind bekommen hatte. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind nicht bei der Frau und es gab keine Hinweise auf den verbleib des Kindes.