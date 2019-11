Update, 10.51 Uhr: Videoaufnahmen sollen Einbrecher zeigen

Medienberichten zufolge, soll eine Videokamera am Gebäude die Tat aufgezeichnet haben: Demnach sind darauf mehrere auffällig kleine Täter erkennbar. Mit der Beute an Schmuck flüchtete die Bande durch einen schmalen Schacht.

Update, 10.10 Uhr: Einbrecher auf der Flucht

Wie ein Sprecher der Polizei der Bild sagte, sind die Einbrecher aktuell auf der Flucht. Die Fahndung dazu läuft bereits.

Update, 09.55 Uhr: Sächsischer Ministerpräsident reagiert bestürzt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigt sich bestürzt über den Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe. "Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!", sagte Kretschmer am Montag. In Dresdens Schatzkammer war am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung, die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Dresden: Einbruch in staatliche Kunstsammlung

"Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden", betonte Kretschmer. "Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens."

Update, 09.45 Uhr: Polizei bestätigt Vorfall - Stromkasten wohl lahmgelegt

Mehreren Medienberichten zufolge, sollen die Einbrecher gegen 5 Uhr einen Stromkasten lahmgelegt haben, um das Gebäude von der Stromversorgung abzuschotten. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber tag24.de, dass es am frühen Montagmorgen einen Vorfall am Residenzschloss in Dresden gegeben habe. Wie die Polizei bestätigt, ist der historische Teil des Gebäudes vom Einbruch betroffen. Dort befindet sich die Dresdner Schatzkammer.

Der Stromkastenverteiler unterhalb der Augustusbrücke sei am Morgen in Brand geraten. Laut der örtlichen Feuerwehr konnten Einsatzkräfte die Flammen lediglich aus der Ferne löschen.

Die Schadenshöhe des Vorfalls ist derzeit noch unklar.

Erstmeldung, 09.35 Uhr: Alarm in Dresden

In Dresden sind wohl Einbrecher am Montagmorgen (25. November 2019) aktiv geworden. Ersten Informationen zufolge, kommt es am Morgen zu einem großen Polizeieinsatz am Residenzschloss. Das Gebäude "Grüne Gewölbe" wurde demnach umstellt. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Informationen der Beamten.

Dresden: Historischer Schmuck gestohlen?

Dem Bericht zufolge, sollen Kriminelle historischen Schmuck, Diamanten und Edelsteine gestohlen haben. Die Polizei will sich am Vormittag zur Lage in Dresden äußern. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

