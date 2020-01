Schockierende Wendung bei Dreifach-Mord in Starnberg: Sohn wohl Opfer, nicht Täter

Drei Tote in Starnberg. Erst hieß es: Der Sohn soll seine Eltern umgebracht haben.Besorgte Angehörige alarmieren die Polizei - und die macht in einem Haus in Starnberg eine schockierende Entdeckung. In einem Einfamilienhaus in Starnberg sind am Sonntag (12. Januar 2020) drei Tote gefunden worden.

Der Täter kam im Dunkeln, kannte den Code für die Haustür und hatte mindestens zwei Waffen dabei: Die mit Kopfschüssen getötete Familie aus dem oberbayerischen Starnberg starb nach neuesten Erkenntnissen nicht wie bislang angenommen durch die Hand des Sohnes.

Stattdessen hat ein 19 Jahre alter Freund des 21-Jährigen die Tat gestanden. In dessen Wohnhaus fand die Polizei ein ganzes Waffenarsenal - inklusive Kriegswaffen, Munition und Sprengstoffzutaten. Der 19-Jährige sitzt inzwischen ebenso wie ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Fürstenfeldbruck mitteilten.

Leichenfund: Polizei zunächst mit falschem Verdacht

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass der 21-jährige Sohn vor knapp zwei Wochen seine Eltern und sich selbst erschossen hatte. Jedoch: "Es gab von Anfang an Unklarheiten am Tatort. Außerdem werden bei drei Toten alle Register der Ermittlungen gezogen, die man ziehen kann", sagte Andrea Mayer von der Staatsanwaltschaft München II.

Letztlich aber wurden die Beamten auch überrascht: "Seit gestern [Donnerstag] haben wir das Geständnis, und seit gestern [Donnerstag] wissen wir, dass ein Vierter, also der 19-Jährige, die Tat begangen hat."