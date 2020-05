In Bayern wurden zwei tote Kinder gefunden. Die Polizei machte den grausigen Fund in Schwarzach (Kreis Straubing-Bogen in Niederbayern). Die Einsatzkräfte entdeckten die Leichen in einer Wohnung gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend (14. Mai 2020).

Die Beamten wurden in den Abendstunden von einer Frau telefonisch alarmiert, weil sie befürchtete, dass ein 36-jähriger Bekannter sich das Leben nehmen wolle.

Drama in Schwarzach: Zwei tote Kinder liegen in Wohnung

Bei einer Überprüfung der Polizei vor Ort wurden schließlich das sechsjährige Mädchen und der achtjährige Junge tot aufgefunden. In der Nacht auf Freitag (15. Mai 2020) wurde der Vater der Kinder schließlich festgenommen, nachdem er stundenlang verschollen war. Der 36-Jährige stellte sich der Polizei. "Es ergab sich der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben sind", hieß es am Freitag von Seiten der Ermittler.