Drama in Pfaffenhofen: Junge (3) von Mutter erstochen - Vater findet Sohn tot im Bett

Familiendrama in Oberbayern: In Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen, Oberbayern) hat eine 36-jährige Frau am Mittwochmorgen (11. April 2018) ihren dreijährigen Sohn erstochen. Anschließend versuchte sie sich das Leben zu nehmen.



Der Vater des Kindes hatte Einsatzkräfte alarmiert. Er war gegen 4.15 Uhr in der Früh durch Schreie auf den Vorfall aufmerksam geworden. Er fand seinen dreijährigen Sohn leblos im Bett des Kinderzimmers. Für das Kind kam jegliche Hilfe zu spät. Die örtliche Polizei geht davon aus, dass die 36-jährige Mutter den Jungen erstochen hat.



Mutter mit Selbstmordversuch

Während der Vater das tote Kind fand, versuchte die Mutter sich im Nebenzimmer anzuzünden. Sie setzte ihre Kleidung in Brand. Die 36-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine umliegende Spezialklinik eingeliefert.



Am Tatort laufen derzeit noch die Spurensicherung und die Ermittlungen der Behörden. Der Vater wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.