Kind erstickt in Kita - Drama in Gütersloh (NRW): Am Montagnachmittag (26. November 2018) haben sich schreckliche Szenen in einer Kindertagesstätte der Stadt Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) abgespielt. Während einer Essenspause erstickte ein zweijähriges Mädchen. Eine Mitarbeiterin der Kita leistete sofort erste Hilfe - die Wiederbelebungsversuche kamen jedoch zu spät. Das Mädchen verstarb noch am Nachmittag. Dies teilte die örtliche Polizei mit.

Gütersloh: Kind erstickt in Kita - Trauer in Kindertagesstätte

Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Kindertagesstätte hat einen Trauerraum eingerichtet. Seelsorger unterstützen die Familie, Erzieher/-innen sowie die weiteren Eltern mit ihren Kindern. tu

