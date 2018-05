Fulda vor 14 Minuten

Tödlicher Unfall

Drama in Fulda: ICE rast in Rinderherde, 4 Tiere sterben - Bergung mit Traktorschaufel

An der Grenze zwischen Hessen und Thüringen sind am Wochenende mehrere Rinder ums Leben gekommen. Ein Schnellzug crashte in die Herde.