Drama in den Alpen: Deutscher Bergsteiger vom Blitz erschlagen, Begleiter schwer verletzt

Auf dem österreichischen Dachstein ist ein deutscher Alpinist von einem Blitzschlag tödlich verletzt worden. Der 37-Jährige stammte aus Radebeul im sächsischen Landkreis Meißen, wie die Polizei in Graz am Freitag mitteilte. Er war am Donnerstag mit einem gleichaltrigen Kollegen aus Dresden auf den 2995 Meter hohen Gipfel gestiegen.

Dachstein: Am Fuße des Klettersteigs vom Blitz getroffen

Weil sie einen Wetterumschwung erwarteten, seien die beiden sofort wieder abgestiegen. Als sie das Ende des Klettersteiges fast erreicht hatten, traf ein Blitzschlag die beiden. "Am Fuße des Klettersteiges, kurz vor Erreichen des Ausstieges auf den Dachsteingletscher, herrschte bereits ein starkes Gewitter vor", schreibt die Landespolizeidirektion Steiermark. "Es kam zu einem Blitzschlag, wobei einer der beiden Männer direkt getroffen worden sein dürfte. Der Bergsteiger wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der zweite Mann hatte sich in unmittelbarer Nähe befunden und erlitt durch den Blitzeinschlag Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte noch selbstständig zur Seethalerhütte absteigen und die Verständigung der Rettungskräfte veranlassen."

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Krankenhaus in Schladming eingeliefert. Der getötete Bergsteiger wurde von der Bergrettung Ramsau geborgen und zu Tal gebracht.

Auch in Franken wüteten am Donnerstag heftige Unwetter, beispielsweise in Coburg. Ein Blitz schlug in einen Supermarkt ein, es kam zu überfluteten Fahrbahnen und vollgelaufenen Kellern. Die Feuerwehren waren vielerorts im Dauereinsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.