Drama: Baby (18 Monate) kämpft gegen Wassermassen - Reanimation am Flussufer

Lebloses Kind treibt in der Ruhr - Reanimation am Flussufer:

Am Samstagabend (30. Juni 2018) ist es bei Essen (Nordrhein-Westfalen) zu einem Drama um ein 18-monatiges Kind gekommen. Das Baby war am Samstagabend in die Ruhr gefallen. Zeugen entdeckten das leblose Kind in der Ruhr treiben und retteten es.Die Passanten reanimierten das 18-monatige Baby noch am Ufer der Ruhr. Anschließend alarmierten sie den Notarzt. Die Rettungskräfte versorgten das Kind umgehend. Es wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.Das Kind war wohl mit seiner Familie auf der Brehminsel bei Essen-Werden unterwegs. Dabei kam es wahrscheinlich unbemerkt in die Nähe des Wassers und stürzte.