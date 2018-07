Dortmund: Unbekannte werfen Ast auf A45 und treffen fahrendes Auto - Frau verletzt

Unbekannte werfen Ast von Autobahnbrücke der Rahmer Straße in Huckarde in Nordrhein-Westfalen

Der Gegenstand trifft das Auto einer jungen Frau

Das Auto wird total beschädigt, die Frau verletzt

Eine junge Frau war am frühen Sonntagmorgen auf der A45 unterwegs, als ihr Auto von einem schweren Ast getroffen wurde. Unbekannte hatten den Ast von einer Autobahnbrücke in Huckarde an der Rahmer Straße geworfen. Die Frau wurde dabei verletzt, das Auto wurde total beschädigt.



Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Mordkommission fragt: Wem ist etwas am Sonntag (1. Juli) zwischen 2.30 und 4 Uhr aufgefallen? Hinweise an die Polizei Dortmund unter 0231/1327999.