Polizist schießt auf Mann in Dortmund: Am Dienstagabend (19. März 2019) wurde in Dortmund (NRW) ein Mann durch einen Schuss verletzt. Ein Polizist feuerte den Schuss vor dem Polizeipräsidium ab. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, schwebe der Mann jedoch nicht in Lebensgefahr.

Dortmund: Polizist schießt Mann nieder

Wer der Verletzte ist und warum der Polizist geschossen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Behörden vor Ort laufen.

