Dortmund: Mädchen (19) von 3 Männern nachts verfolgt - 2 Frauen retten sie

Männergruppe belästigt 19-Jährige: In der Nacht zum Samstag (7. April 2018) wurde eine Frau Opfer eines Überfalls einer betrunkenen Männergruppe. Der Vorfall ereignete sich in der Dönnstraße im Dortmunder Stadtteil Nette. Gegen 00.30 Uhr hatte die Frau dort ihr Auto geparkt und war zu Fuß unterwegs. Drei betrunkene Männer sprachen sie dort an und forderten sie auf stehen zu bleiben.



Als sie die Aufforderungen ignorierte, hielt einer der Männer sie plötzlich an der Schulter fest und zog sie nach hinten. Durch eine geschickte Drehung konnte sie entkommen, was sie jedoch direkt in die nächste gefährliche Situation manövrierte: Einer der Männer stand aus der anderen Richtung kommend mit einem Taschenmesser vor ihr und bedrohte sie.



Mutige Frauen helfen 19-Jähriger

Plötzlich hielt ein Auto am Straßenrand und zwei Frauen fragten die 19-Jährige, ob sie Hilfe brauche. Daraufhin ergriffen die drei Männer die Flucht. Die Polizei fahndete umgehend nach den Unbekannten - jedoch ohne Erfolg.



Nun sucht die Polizei Zeugen - insbesondere die zwei helfenden Frauen, die als blond (Fahrerin) und dunkelhaarig (Beifahrerin) beschrieben wurden. Sie waren in einem Golf unterwegs.



Derweil wird nach den drei Männern gesucht. Der Mann mit dem Messer wird als circa 40 bis 50 Jahre alt, 180 cm groß, korpulent mit Glatze und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll alkoholbedingt undeutlich gesprochen haben. Er hatte laut Aussage der 19-Jährigen einen grauen Pullover mit Reißverschluss, Kragen und schwarzer Aufschrift sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe an.



Die beiden anderen Männer werden als 40 bis 50 Jahre alt, circa 175 cm groß, ebenfalls mit Glatzen und Drei-Tage-Bart beschrieben. Sie waren mit hellen Hosen, dunklen Oberteilen und dunklen Schuhen bekleidet.



Hinweise nimmt die Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.