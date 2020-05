In der Dortmunder Innenstadt wurde am Samstag (16.05.2020) ein 41-jähriger Mann getötet. Laut Staatsanwaltschaft habe ein Zeuge gegen 1 Uhr morgens in der Nacht zu Samstag (16.05.2020) den leblosen Körper des Mannes auf dem Gehweg im Dortmunder Unionviertel gefunden, berichtet der Westdeutsche Rundfunk (WDR).

Am Sonntagabend (17. Mai 2020) wurde daraufhin ein weiterer Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund hervor. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 39 Jahre alten Mann - ebenfalls aus Dortmund. Dieser habe in seiner Vernehmung körperliche Misshandlungen des Opfers eingeräumt. Er sei zuvor durch Zeugenhinweise ermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen.

39-Jähriger gesteht körperliche Misshandlungen in der Tatnacht

Unterdessen hatte der Bruder des Opfers selbst in den Sozialen Medien nach Zeugen gesucht, die etwas von dem Gewaltverbrechen mitbekommen haben könnten, schreibt der WDR weiter. Der Getötete sei kleinwüchsig und im Viertel bei vielen Personen bekannt gewesen.

Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass das etwas mit dem Tat-Motiv zu tun gehabt hat. Der Beschuldigte soll am Montag (18. Mai 2020) wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge dem Haftrichter vorgeführt werden.

(mst/mit dpa)