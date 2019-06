BMW-Azubi verprügelt Chef nach Kündigung: Am vergangenen Dienstag (28. Mai 2019) ist ein 18-jähriger Auszubildender komplett ausgerastet und hat nach einem Personalgespräch seinen Chef schwer verletzt. Laut Informationen der Deutschen-Presse-Agentur wurde der Azubi kurz zuvor gekündigt. Wie die örtliche Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Unternehmen in niederbayerischen Dingolfing (Kreis Dingolfing-Landau). Die Passauer Neue Presse berichtet davon, dass es sich dabei um ein BMW-Werk handelt.

BMW: Azubi rastet aus und verprügelt Personalchef

Der 54-jährige Personalchef musste in Folge der Auseinandersetzung mit schweren Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Der 18-jähriger Auszubildende verletzte sich selbst: Er zog sich durch die heftigen Faustschläge eine Fraktur an der Hand zu.

Eklat in Dingolfing: BMW-Azubi sitzt in U-Haft

Gegenüber der PNP sagte am Polizeisprecher am Dienstag (4. Juni 2019), dass der BMW-Angestellte (54) außer Lebensgefahr sei - er befinde sich aber immer noch in medizinischer Behandlung. Der 18-Jährige sitzt seit vergangenen Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt in Zusammenarbeit mit der Landshuter Staatsanwaltschaft in dieser Sache.

