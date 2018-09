Ein Deutscher ist in Tirol bei einer Bergtour 120 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann sei am Montagvormittag am Aschaffenburger Höhenweg aus bislang unbekannter Ursache abgestürzt, zitierte die österreichische Nachrichtenagentur APA die Polizei. Rettungskräfte konnten demnach nur den Tod des 52-Jährigen feststellen.