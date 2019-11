Update, 07.11.2019, 09.52 Uhr: 15-Jähriger aufgegriffen

Die Polizei konnte das Mädchen heute Morgen aufgreifen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde somit eingestellt. Nach Zeugenaussagen soll sie in Lemgo festgenommen worden sein.

15-Jährige soll Halbbruder erstochen haben

Ein 15-jähriges Mädchen soll am Mittwoch (6. November 2019) ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer getötet haben.Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld fahnden dringend nach der Jugendlichen.

Wie die Polizei mitteilt, leiteten die Staatsanwaltschaft und Kripo am Donnerstagmorgen eine Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen ein. Unter anderem waren am Vortag bereits Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz. Der Teenager flüchtete nach der Tat am Mittwoch in unbekannte Richtung. Seither fehlt jede Spur von der 15-Jährigen.

15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder getötet haben

Das Mädchen soll ihrem dreijährigen Halbbruder mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Detmold tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Bei der Kriminalpolizei wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0521/5450 oder der Notrufnummer 110 entgegen. red/dpa