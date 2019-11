Update, 07.11.2019, 14.58 Uhr: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl wegen Totschlags

Nach der Tötung eines Dreijährigen in Detmold bei Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags gegen die 15 Jahre alte Halbschwester beantragt. Die Tatverdächtige werde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Die Jugendliche war nach stundenlanger Flucht am Donnerstagmorgen im benachbarten Lemgo festgenommen worden. Sie habe sich im Beisein eines Verteidigers zu dem Tatvorwurf geäußert, hieß es. Über den Inhalt der Aussage machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Der Dreijährige war am Mittwochabend von Angehörigen tot in der heimischen Wohnung gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass der Junge an "multiplen Stichverletzungen" starb. Zu Hintergründen und möglichen Motiven für die Tat äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Update, 07.11.2019, 09.52 Uhr: 15-Jährige aufgegriffen und festgenommen

Die gesuchte Jugendliche wurde nach stundenlanger Flucht am Donnerstagvormittag im benachbarten Lemgo festgenommen, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei sagte. Ein Zeuge habe den entscheidenden Hinweis für die Festnahme gegeben. Der drei Jahre alte Junge war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in der heimischen Wohnung erstochen worden. Es gebe mehrere Stichverletzungen, sagte der Sprecher der Detmolder Staatsanwaltschaft, Christopher Imig, der Deutschen Presse-Agentur. "Es spricht alles für ein Messer."

Die Leiche solle am Donnerstagvormittag obduziert werden, sagte Imig. Das Ergebnis werde am Mittag erwartet. Bei der Kripo wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet.

Die betroffene Familie sei polnischstämmig, sagte Imig. Die Angehörigen hätten die Leiche am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Wohnung gefunden und die Polizei alarmiert. Sie wurden betreut, sagte Imig. Am Morgen nach der Tat war die Polizei mit mehreren Streifenwagen am Tatort, wie ein dpa-Reporter berichtete.

15-Jährige soll Halbbruder erstochen haben

Ein 15-jähriges Mädchen soll am Mittwoch (6. November 2019) ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer getötet haben.Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld fahnden dringend nach der Jugendlichen.

Wie die Polizei mitteilt, leiteten die Staatsanwaltschaft und Kripo am Donnerstagmorgen eine Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen ein. Unter anderem waren am Vortag bereits Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz. Der Teenager flüchtete nach der Tat am Mittwoch in unbekannte Richtung. Seither fehlt jede Spur von der 15-Jährigen.

15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder getötet haben

Das Mädchen soll ihrem dreijährigen Halbbruder mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Detmold tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Bei der Kriminalpolizei wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0521/5450 oder der Notrufnummer 110 entgegen. red/dpa