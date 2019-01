Mehr als 1000 Taten: Mindestens 23 Kinder auf Campingplatz sexuell missbraucht und gefilmt

Drei Männer sollen über zehn Jahre auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben. Es gehe um mehr als 1000 Einzeltaten, sagte der Leiter der Ermittlungskommission Camping, Gunnar Weiß, am Mittwoch in Detmold. Dieses Ausmaß schockiert sogar die Ermittler.

Die Opfer seien 4 bis 13 Jahre alt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch weitere Opfer gebe. "Wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns", sagte Weiß. Lügde liegt im Kreis Lippe an der Grenze zu Niedersachsen.

Sexueller Missbrauch über zehn Jahre

Die Verdächtigen - ein 56-Jähriger aus Lügde, ein 33-Jähriger aus Steinheim bei Höxter und ein 48-Jähriger aus Stade in Niedersachsen - sind in Untersuchungshaft. Die Taten sollen sich demnach in einem Zeitraum von zehn Jahren auf dem Campingplatz ereignet haben. Nach der Festnahme des Hauptverdächtigen aus Lügde im Kreis Lippe am 6. Dezember ging es aber erst einmal um die Opfer. "Nicht das Ermitteln stand im Vordergrund, sondern wir mussten uns zuerst um die Opfer und die Vielzahl der Angehörigen kümmern", erklärt Tietz am Mittwoch in Detmold. Er spricht von keinem alltäglichen Fall.

Wie der WDR berichtet, soll der 56-jährige Verdächtige ein Dauercamper auf dem Campingplatz im Kreis Lippe gewesen sein. Dessen heute achtjährige Pflegetochter soll ebenfalls Missbrauchsopfer sein. Laut Bericht des WDR gab die Mutter das Mädchen im Jahr 2016 in die Obhut des Mannes. Die Mutter wohnt nach Behördenangaben in Hameln-Pyrmont. Durch eine Entscheidung des dortigen Jugendamtes habe das Kind bei dem 56-Jährigen gelebt. Sie sollen verwandt sein.

Pflegetochter als "Köder" missbraucht?

Bereits Ende 2016 sei bei dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung angezeigt worden. "Diese Anzeige bezog sich auf den Verdacht der Verwahrlosung eines Kindes - nicht eines möglichen Missbrauchs." Das Jugendamt habe "umgehend" die Situation vor Ort geprüft. "Die Einschätzung der Mitarbeiter ergab: Das Kind lebte in keinem verwahrlosten Umfeld, sodass das Jugendamt das Kind nicht in Obhut nahm." Die Behörde habe aber empfohlen, die Unterbringung und häusliche Situation auf Dauer zu verändern.

Wie die "Bild" erfahren haben will, soll der 56-jährige Haupttäter die Pflegetochter als "Köder" benutzt haben, um an weitere Kinder zu kommen. Der Leiter der Ermittlungskommission (EK) "Camping", Gunnar Weiß, erzählt während der Pressekonferenz am Mittwochvormittag, dass der 56-jährige Dauercamper "viel angeboten" hat. Damit sind etwa Ausflüge in Schwimmbäder oder Freizeitparks gemeint. "Er hat sich viel mit den Kindern umgeben und insofern immer wieder Möglichkeiten gehabt, auf Kinder zugreifen zu können" , so der Leiter der EK "Camping".

Den Ermittlern stellt sich der Fall wie folgt dar: Der Hauptverdächtige habe zusammen mit einem 33-jährigen Verdächtigen aus Steinheim die Kinder wechselweise missbraucht und dabei gefilmt. Kennengelernt hatten sich die beiden in einschlägigen Chats im Internet. Laut Ermittler verabredeten sie sich für den Missbrauch auf dem Campingplatz. Ein dritter Verdächtiger, ein 48-Jähriger aus Stade, war zwar nicht dabei, soll aber den Missbrauch in Auftrag gegeben haben. Im Gegensatz zu den anderen beiden hat er ein Teilgeständnis abgelegt.

13.000 Kinderpornodateien gesichert

13.000 gesicherte Kinderpornodateien seien dem Bundeskriminalamt übergeben worden. Das Datenvolumen betrage 14 Terabyte. Das ganze Ausmaß der Taten sei erst im Laufe der Ermittlungen nach und nach deutlich geworden, sagte Achim Tietz, Leiter des zuständigen Kommissariats 1.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Taten informiert. Ermittelt wird unter anderen wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Zusammenhang auch gegen die Jugendämter des Kreises Lippe und des Landkreises Hameln-Pyrmont in Niedersachsen. "Wir überprüfen, ob die Behörden Fehler gemacht haben", sagte der Detmolder Oberstaatsanwalt Ralf Vetter. Fragezeichen gibt es vor allem auch rund um die Betreuung. Polizei und Staatsanwaltschaft reagierten mit Stirnrunzeln auf die Frage, warum ein Kind in die Obhut eines Mannes mit heruntergekommener Unterkunft auf einem Campingplatz gegeben wird.

Der Leiter der Ermittlungen, Weiß, zeigte sich tief erschüttert: "Bei der Auswertung der sichergestellten Beweismittel und bei der Anhörung der Kinder kamen perfide Einzelheiten zu Tage, die mich und die anderen Kolleginnen und Kollegen noch lange nach Dienstende beschäftigen."

Erste Hinweise im November 2018

Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen eine Zeugin. Sie hatte im November 2018 Hinweise auf den sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen gegeben. Das Mädchen ist die Freundin eines Pflegekindes, das der Hauptbeschuldigte seit 2016 betreut. Das über zehn Jahre anhaltende Schweigen der Opfer begründen die Ermittler mit deren Angst. Seitdem die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft sitzen, hätten sich schnell viele Betroffene gemeldet.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es Mitwisser auf dem Campingplatz gibt. Der 56-jährige arbeitslose Hauptverdächtige lebte dort bereits seit rund 20 Jahren. Und bereits mit seinen Eltern war er ständig dort Gast. Auch gebe es bislang keinen Hinweis auf einen Kinderpornoring, erklärten die Ermittler. Allerdings sei es eher unwahrscheinlich, dass der Mann aus Stade der einzige Empfänger des Materials gewesen sei. "Bei den Ermittlungen sind wir erst am Anfang", sagt Weiß.

