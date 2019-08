Neu-Ulm vor 40 Minuten

Notfall

Weil sie ihr Handy retten wollte: Frau springt in Fluss und verschwindet spurlos - fieberhafte Suche

Sie wollte ihr Handy retten - und brachte sich so selbst in Gefahr: In Neu-Ulm sucht ein Großaufgebot nach einer 31-Jährigen, die in der Donau verschwunden ist.