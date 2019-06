Schwerer Unfall in Delmenhorst: Am Dienstag (11. Juni 2019) hat sich im niedersächsischen Delmenhorst (Oldenburger Land) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die örtliche Polizei mitteilt, krachte ein Autofahrer gegen 13.15 Uhr in den Radler. Der Fahrradfahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem entgegenkommenden Fahrradweg der Kirchhatter Straße unterwegs. Der 62-jährige Autofahrer steuerte quer über die Fahrbahn in den Radfahrer hinein.

Dadurch erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen: Er wurde durch den Zusammenstoß vom Fahrrad auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Das berichtet die örtliche Polizei. Der 62-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde gesperrt.

Mann wollte ins Gefängnis - Fahrradfahrer absichtlich umgefahren

Was zunächst nach einem tragischen Unglück aussah, nahm kurze Zeit später eine dramatische Wendung: Aus der Spurensicherung als auch den Aussagen am Tatort, ergab sich relativ schnell der Verdacht, der 62-Jährige habe den 48-Jährigen bewusst angefahren, so die Polizei.

Der Unfallverursacher wurde einer Haftrichterin vorgeführt: "Gegenüber den eingesetzten Beamten und der Richterin erwähnte er, dass er ohne festen Wohnsitz ist, perspektivlos ist und die einzige Möglichkeit einer sicheren Zukunft, in der Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt sieht", so ein Polizeisprecher im Gespräch mit der ARD. Er habe diese Unterbringung mit der Tat bewirken wollen, so der 62-Jährige vor Gericht.

Der Mann sitzt nun wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der 48-jährige Fahrradfahrer liegt derweil noch schwer verletzt im Krankenhaus.

tu