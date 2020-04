Dampfende Pizza mitten ins Gesicht: Frau schleudert Bestellung auf Pizzaboten

Lieferdienste haben derzeit Hochkonjunktur - Corona sei ausnahmsweise mal Dank. So formuliert die Polizei Aachen den Einstieg in eine kuriose Polizeimeldung. Denn während sich die meisten Menschen wohl über den Lieferservice von Essen freuen, artete eine Bestellung am Mittwochabend (29. April 2020) förmlich aus.

Nachdem ein Pizzabote die Bestellung einer Frau aus Aachen abgeliefert und das Geld entgegen genommen hatte, wurde der 29-Jährige von der Kundin "überraschenderweise noch einmal zurückzitiert", wie die Polizei berichtet. Die Frau war der festen Meinung, dass sie keine Salami-Pizza bestellt hatte. Doch die Quittung der Online-Bestellung sagte etwas anderes. Auch der Chef des Lieferdienstes, der telefonisch hinzugeschaltet wurde, bestätigte die Bestellung der Pizza mit Salami.

Die Frau wurde daraufhin so wütend, dass sie in den Karton griff und dem Lieferanten die dampfende Pizza kurzerhand mitten ins Gesicht schleuderte. Als die hinzugerufene Polizei vor Ort die Anzeige aufnahm, hielten die Beamten im Protokoll fest, dass die auf dem Boden, im Gesicht und in den Haaren des Pizzaboten verteilte Pizza "mit der Bestellquittung und der Beschreibung in der Karte übereinstimmt".

