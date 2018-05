Crash in Köln: Motorradfahrer (22) rast in Fahrertür - Autofahrerin (55) unerlaubt angebogen?

Köln - Motorradfahrer stirbt beim Abbiegen: Am Sonntagabend (6. Mai 2018) ist es in Köln-Longerich (Nordrhein-Westfalen) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei kam ein junger Motorradfahrer ums Leben. Am Montagmorgen (7. Mai 2018) teilte die örtliche Polizei mit, dass eine 55-jährige Autofahrerin den 22-Jährigen auf einer Kreuzung übersehen hatte. Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, bog die 55-Jährige unerlaubt ab. Der Motorradfahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen und krachte in die Seite des Wagens.



Es kam zum Zusammenprall, der lebensbedrohliche Verletzungen forderte. Der 22-Jährige verstarb kurze Zeit später. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Kreuzung wurde durch die Polizei gesperrt.

dpa/tu