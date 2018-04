Crash in Essen: 5 Verletzte bei Zusammenprall auf Kreuzung - was war passiert?

Schwerer Verkehrsunfall in Essen (NRW): In den Morgenstunden des Mittwochs (18. April 2018) ist es in Essen (Nordrhein-Westfalen) zu einem Zusammenprall auf der Kreuzung Frintroper Straße Ecke Rabenhorst Straße gekommen. Laut örtlicher Polizei wurden dabei mehrere Menschen schwer verletzt.



Was war passiert?

Bisher ist lediglich bekannt, dass zwei Autos auf der Kreuzung zusammengekracht sind. Die Ermittlungen der Behörden laufen derzeit noch. Die Feuerwehr teilte mit, dass sich fünf Personen verletzt haben. Derzeit schwebe jedoch keine/-r der Verletzten in Lebensgefahr. Sie wurden alle ikn umliegende Krankenhäuser gebracht.