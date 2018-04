Cottbus: Mann rast mit Geländewagen in Menschengruppe - Täter stellt sich

Nachdem am Freitagabend ein Mann in Cottbus mit einem Geländewagen in eine Menschengruppe gefahren ist, hat sich der Täter am Samstag gestellt. Es gibt Hinweise auf die Hintergründe der Tat.



Der in Tatverdacht stehende 25-jährige Mann hat sich am Samstagnachmittag bei der Cottbuser Polizei gemeldet. Er soll am Freitagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Sanzebergstraße mit einem Auto im Bereich in eine Personengruppe gefahren sein. Dabei wurden zwei Cottbuser verletzt.



Ein 31-jähriger Mann wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde der Mann stationär aufgenommen - er schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein weiterer 21-jähriger Cottbuser erlitt Verletzungen am Bein. Er verweigerte eine ärztliche Behandlung und wollte bei Bedarf selbstständig einen Arzt aufsuchen.



Zeugen wollten Täter vergeblich aufhalten

Ein Versuch von Zeugen, den Fahrzeugführer des Cherokee bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten schlug fehl. Er konnte mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchten. Vor Ort konnten aber zahlreiche Spuren gesichert werden.



Streit im Vorfeld - rechte Parolen



Erste Ermittlungen ergaben, dass es im Vorfeld eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat. Bereits am späten Nachmittag war der gesuchte 25-Jährige auffällig geworden. Dort hatte er unter Alkoholeinfluss Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert.



Derzeit werden durch die Kriminalpolizei Zeugen befragt. Auch die Ermittlungen zum konkreten Tathergang sowie zu einer möglichen Motivation dauern gegenwärtig an.