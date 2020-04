Würselen vor 29 Minuten

Corona

Corona-Regelverstoß: Pärchen isst Eis auf Parkbank - 400 Euro Strafe

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 wurden mittlerweile gelockert. Aber trotzdem - oder gerade deswegen - herrscht viel Verwirrung und Unwissen was die Verbote angeht. In Nordrhein-Westfalen wurde jetzt ein Pärchen beim Eisessen überrumpelt. Die beiden müssen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro zahlen.