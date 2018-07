Coesfeld: Senior (88) fährt mit einem Kofferraum voller Waffen, Munition und Sprengstoff zur Polizei

Senior bringt haufenweise Waffen zur Polizei in NRW:

Der Versuch einer Waffenabgabe im Rahmen der Waffenamnestie hat für einen 88-Jährigen aus dem Kreis Coesfeld eine Strafanzeige zur Folge.Der Senior betrat nach Angaben der Polizei am Freitag (29.06.2018) die Wache in Coesfeld und hatte eine Kofferraumladung an Waffen, Munition und Sprengstoff dabei. Im Einzelnen handelt es sich um vier Langwaffen, fünf Pistolen, einen Revolver und zwei Maschinenpistolen . Dazu reichlich Munition und vier Kilogramm Sprengstoffe.Mit dem Besitz der Maschinenpistolen hat der Mann gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, mit dem Besitz von Sprengstoffen gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Eine entsprechende Strafanzeige läuft nun gegen den Senior.Bei den Maschinenpistolen handelt es sich um deutsche und britische Weltkriegshinterlassenschaften. Die fachgerechte Entsorgung des Sprengstoffes übernahmen Experten des LKA. Zur Herkunft der Dinge machte der Rentner bislang keine Angaben.