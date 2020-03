In Chemnitz sucht die Polizei nach Vandalen, die eine Gedenkstätte für Bombenopfer des Zweiten Weltkriegs beschmiert haben. Auf einer Fläche von rund 4 mal 2,3 Metern hinterließen sie die Parolen "Deutsche Täter sind keine Opfer!" sowie "Fuck Nazis!", berichtet die Polizei.

Nun ermittelt die Polizei wegen Störung der Totenruhe sowie Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Massengräber liegen hinter Gedenkstein

Auf dem Städtischen Friedhof, wo auch die Gedenkstätte steht, sollen allein 1224 Bombenopfer ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Die Massengräber befinden sich hinter dem Gedenkstein unter den Rasenflächen. Durch die Bombardierungen der Alliierten verloren rund 3600 bis 4000 Menschen in Chemnitz ihr Leben, davon waren viele Zivilisten.

Die Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg sorgen noch heute für Evakuierungen in Franken. Erst am Freitag wurde in Würzburg eine 250-Kilogramm-Bombe gefunden.