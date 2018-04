Chemieunterricht in Kelsterbach: Giftige Substanz freigesetzt - Schüler verletzt

Chemische Substanz freigesetzt: Wie die Polizei berichtet, ist es in Kelsterbach (Südhessen) am Dienstag (10. April 2018) zu einem gefährlichen Zwischenfall im Chemiesaal der örtlichen Ganztagesschule in der Mörfelder Straße gekommen.



Gegen 13.20 Uhr sei eine Versuchsapparatur umgefallen und dabei ein Laborat freigesetzt worden, teilten die Beamten mit. Sieben Schüler und ein Mitarbeiter der Schule mussten wegen Atemwegsreizungen medizinisch behandelt und untersucht werden. Zwei Feuerwehrleute klagten ebenfalls über Beschwerden.



Die Ermittlungen der Behörden um welche Substanz es sich handelt laufen derzeit noch. Zunächst war vermutet worden, dass es sich um Brom handelte.



Der Bereich der Schule war in der Mörfelder Straße für einige Zeit wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.