Cham/Oberpfalz: Schlägerei - Mann (38) würgt Bekannten bewusstlos

Schlägerei in Cham (Oberpfalz, Bayern): Am Sonntag (3. März 2019) ist es im oberpfälzischen Cham zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Mehrere Bekannt hatte sich in einer Wohnung getroffen: Aus bisher unbekannten Gründen kam es zwischen einem 29-Jährigen und einem 38-Jährigen zu einer Schlägerei. Dies berichtet die örtliche Polizei.

Cham in der Oberpfalz: Kriminalpolizei ermittelt

Im Streit würgte der 38-Jährige seinen Kontrahenten. Der 29-Jährige wurde für kurze Zeit bewusstlos. Als der Gewürgte wieder zu sich kam, wurde unter Drohungen der Wohnung verwiesen. Erste Hilfe leisten - so geht es richtig Mehr zum Video "Erste Hilfe leisten - so geht es richtig"

Der Verletzte musste sich im Laufe des Abends im Krankenhaus behandeln lassen - auch wegen einer anderen Erkrankung. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Mittelfranken: Frau (79) und Mann (60) nach schwerem Verkehrsunfall verletzt