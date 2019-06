Burscheid: Sohn ersticht seinen 70-jährigen Vater - er stirbt trotz Not-OP im Krankenhaus

Am frühen Donnerstagabend (27. Juni) ist gegen 18 Uhr in Burscheid im Bergischen Land nahe Köln ein 70 Jahre alter Mann auf der Mittelstraße /Friedrich-Goetze-Straße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, in der er trotz Notoperation seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt mit familiären Hintergrund aus und hat eine Mordkommission eingesetzt.

Spezialeinsatzkräfte nahmen noch am Abend den dringend tatverdächtigen Sohn (45) des Getöteten unverletzt in seiner Wohnung fest. Der Beschuldigte wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert seit Monaten ein Messerverbot: "Die Zahl der Angriffe hat zugenommen", begründet ein Sprecher die Forderung.