Brutaler Überfall: Mann legt seinem Opfer Kette um den Hals und zieht es durch die Stadt

In Saarbrücken hat sich helllichten Tag ein brutaler Angriff ereignet. Am Montagmittag (2. März 2020) wurde ein 54-Jähriger am Bahnhof überfallen. Der Angreifer schlug dem Mann zunächst auf den Kopf, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Anschließend legte der Unbekannte seinem Opfer eine Gliederkette um den Hals, schloss daran ein Schloss ab und zog den 54-Jährigen hinter sich her.

Der Angreifer zog den Mann vom Bahnhof durch das Industriegebiet "Saarterassen", über die dortige Eisenbahnbrücke in Richtung der Messe hinter sich her. Anschließend verschleppte er sein Opfer in eine Hütte auf der ehemaligen Radrennbahn. Dort fesselte er ihn auf einem Stuhl, misshandelte ihn und raubte ihn aus. In der Hütte ließ er den 54-Jährigen schließlich zurück.

Saarbrücken: Mann in Hütte verschleppt und misshandelt

Der Mann konnte sich nach einiger Zeit befreien und ging zur Polizei. Laut Angaben der Ermittler hatte der 54-Jährige die Kette noch am Hals, als er die Polizeidienststelle betrat. Die Polizei ermittelt und wendet sich mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit:

circa zwischen 25 und 30 Jahren alt

circa zwischen 180 cm und 185 cm groß

ungepflegtes Erscheinungsbild

athletische Statur

kurze, blonde Haare

Drei-Tage-Bart im Kinnbereich

auffällige Tätowierung an der linken Hand (Buchstaben auf jedem Finger)

Tätowierung über den Handrücken der linken Hand bis zum Handgelenk

auffälliger Ohrschuck in beiden Ohren ("Tunnel in Größe eines 20-Cent-Stückes)

trug eine grüne Jogginghose, grüne Turnschuhe und eine hellbraune Winterjacke

Hinweise und Zeugenaussagen werden durch die Polizei telefonisch unter 0681/9622133 entgegen genommen.

