Bretleben: 78-Jährige dekoriert Wohnzimmer mit Sprenggranate - Bomben-Experten rücken an

Weltkriegsgranate zur Dekoration: Die Wohnzimmerdekoration einer Rentnerin in Thüringen hat die Polizei und den Munitionsbergungsdienst auf den Plan gerufen. Das Objekt zur vermeintlichen Raumverschönerung entpuppte sich als Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg, wie die Polizei am Dienstag (7. Januar 2020) mitteilte.

Die 78-Jährige aus Bretleben (Kyffhäuserkreis) hatte demnach die verdreckte Granate in ihrer Scheune gefunden und gesäubert. Das Fundstück habe sie dann auf einem Tisch in ihrer Wohnung platziert, wie es weiter hieß.