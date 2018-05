Bremerhaven: Mann (33) bricht in eigene Wohnung ein und steckt kopfüber im Fenster fest

Mann bricht in eigene Wohnung ein: Kurioser Einsatz für die Bremerhavener Polizei am Montagabend (14. Mai 2018). Ein betrunkener Mann ist in seine eigene Wohnung im 4. Stock eingebrochen. Er versuchte hinein zu klettern, da es ihm nicht gelungen war die Tür zu öffnen. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, als sie die Aktion beobachteten. Als die Polizisten am Montag eintrafen, hing der Kletterer Regungslos kopfüber im Fenster fest. Die Polizei forderte Verstärkung durch die Feuerwehr an.



Zuerst ins Krankenhaus, dann ins Gefängnis

Ein Leiterwagen der Feuerwehr wurde schließlich aber nicht benötigt, da der 33-Jährige es schaffte sich selbst zu befreien und in seine Wohnung kletterte. Er kam anschließend in ein umliegendes Klinikum, um Schnittverletzungen zu behandeln. Vom Krankenhaus aus, ging es direkt ins Gefängnis. Gegen den 33-jährigen Mann lag ein Haftbefehl vor - weswegen gab die Polizei nicht bekannt.