Braunschweig: 8-jährige Nami wird vermisst - Suche bislag erfolglos

Die achtjährige Nami aus Braunschweig ist verschwunden: Das Mädchen wollte am Donnerstag zum Spielen gehen, kam jedoch nicht zurück, nachdem sie die elterliche Wohnung in Bebelhof verlassen hatte.



Als sie um 21 Uhr nicht zurück war, wurden sofort Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei setzt auch einen Hubschrauber ein, konnte das Mädchen aber bislang nicht finden.



Nami ist 120 cm groß, hat dunkelblonde schulterlange Haare und grüne Augen. Sie ist bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einem rosa T-Shirt mit Einhornkopf und schwarzen Schuhen, die eine Applikation in lila/rosa haben. Eventuell trägt sie einen blauen Rucksack und eine grüne Jacke mit Fellkragen.



Die polizeiliche Suche dauert derzeit weiter an. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der kleinen Nami geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.