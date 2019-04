Viechtach vor 1 Stunde

Verbrechen

Brandstiftung: "Hinweisgeber" will bei Polizei Protzen und gesteht Schaden von 35.000 Euro

Ein 24-Jähriger wollte der Polizei in Niederbayern Hinweise auf einen Täter geben, der eine Ölspur gelegt hatte. Dabei verstrickte er sich in Widersprüche, dass er am Ende nicht nur diese Tat, sondern noch drei weitere Brandstiftungen im Gesamtschaden von 35.000 Euro zugab.