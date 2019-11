Brand auf Bauernhof: Wohnhaus und Stall gehen in Flammen auf

Feuer zerstört Bauernhof in Schwaben: Am Samstagvormittag (23.11.2019) ging laut Polizei ein Wohnhaus und ein Stall in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) in Flammen auf. Das Feuer brach im Dachstuhl aus. Das Holzgebäude, in dem sich die Wohnung und der Stall befanden, brannte komplett ab.

Tiere können in Sicherheit gebracht werden

Die im Stall untergebrachten Jungrinder konnten alle gerettet werden. Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle und konnte verhindern, dass das Feuer auf einen weiteren Stall übergriff.

Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

