Brand in Amazon-Logistikzentrum in Bad Hersfeld (Hessen)

Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

1000 Mitarbeiter evakuiert

Im hessischen Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) hat sich am Montagabend (8. Juni 2020) ein Großeinsatz der Feuerwehr ereignet. Laut Angaben der örtlichen Polizei brach im Amazon-Logistikzentrum ein Feuer aus. Es kam demnach zu "starker Rauchentwicklung".

Brand bei Amazon: Feuerwehreinsatz in Bad Hersfeld

Gegen 21.45 Uhr eilte ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Brandort. Im Inneren der Amazon-Halle war es zu einem technischen Defekt an einer Papierpresse gekommen. Das Gerät überhitzte und sorgte für die starke Rauchentwicklung. Rund 1000 Mitarbeiter mussten das Logistikzentrum schnellstmöglich verlassen.

Laut Angaben der Einsatzkräfte wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehrleute lüfteten anschließend die Hallen des Amazon-Logistikzentrums.

Die evakuierten Mitarbeiter harrten circa eine Stunde an der frischen Luft aus. Bei der Evakuierung sei es nicht möglich gewesen, auf Corona-Regeln zu achten. "Ob man bei einer Evakuierung auf den Mindestabstand von 1,50 Meter achten kann, ist fraglich. Es muss schnell gehen", sagte er der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen. Allerdings hätten die Mitarbeiter darauf geachtet, einen Mundschutz zu tragen, so der Feuerwehrmann. Dies ist insbesondere vor einem Hintergrund brisant, über den der Spiegel zuletzt berichtet hatte. Demnach schnellt im betroffenen Amazon-Logistikzentrum die Zahl der Corona-Infizierten in die Höhe. 17 Menschen sollen dort aktuell in der Belegschaft betroffen sein.

In einer fränkischen Mineralölfirma hat es am Montagabend ebenfalls gebrannt: Eine große Rauchwolke drang aus der Lagerhalle.

tu