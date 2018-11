Bonn: Polizist schießt Kollegen in den Hals - folgenschwere Verwechslung?

Einem jungen Polizisten (23) in Bonn ist während eines Einsatztrainings in den Hals geschossen worden - offenbar von einem Kollegen. Was sich genau ereignet habe, wisse man noch nicht, sagte am Dienstag eine Sprecherin der Polizei Köln, man gehe von einem Fehlverhalten des 22 Jahre alten Kollegen aus. Der 23-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Unglück geschah auf dem Weg von der Umkleidekabine zum Schießstand

Die beiden Polizisten waren am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr im Rahmen eines Einsatztrainings im Polizeipräsidium Bonn auf dem Weg von einem Umkleideraum zum Schießstand. Dabei trugen sie sowohl ihre Dienstwaffen, als auch die sogenannten Rot-Waffen bei sich. "Rot-Waffen" sind funktionsunfähige, zu den Dienstwaffen baugleiche Pistolen, die von den Beamten im Einsatztraining genutzt werden.

Echte Pistole mit Attrappe verwechselt?

Ob der 22-Jährige eine echte Pistole für eine unechte gehalten habe, könne man noch nicht sagen. Der verletzte 23-jährige Polizist befinde sich zwar nicht mehr in Lebensgefahr, werde aber intensivmedizinisch betreut.

Die Beamten einer neunköpfigen Ermittlungsgruppe befragen aktuell Zeugen und ermitteln vor Ort sowie im Krankenhaus.