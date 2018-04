Bonn: Frau (23) von 18-Jährigem vergewaltigt - Zeugen rufen Polizei

Vergewaltigung in Bonn: In der Nacht zum Samstag (7. April 2018) soll ein 18-Jähriger eine 23-jährige Frau in Bonn (Nordrhein-Westfalen) vergewaltigt haben. Der 18-jährige Mann sitzt seit Sonntag (8. April 2018) in Untersuchungshaft.



Er soll gegen 4 Uhr am Samstagmorgen an der 23-Jährigen vergangen haben. Das Opfer sprach Zeugen auf der Kölnstraße an, die schließlich die Polizei verständigten.



Täter stellt sich der Polizei

Die Beteiligten hatten sich zuvor in einer Gaststätte in der Bonner Innenstadt kennengelernt. Über die Kölnstraße waren sie gemeinsam zum Sportpark Nord gegangen. In einer Grünanlage vergewaltigte er sie schließlich.



Der Mann floh zuerst vom Tatort, stellte sich jedoch in den frühen Morgenstunden der Polizei auf der Wache. Er wurde festgenommen. Er hat nun ein Verfahren wegen sexuellem Missbrauch am Hals.