Am Ortseingang von Bonese in Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch ein schrecklicher Unfall ereignet: Bei einem Crash eines Autos mit einem Traktor starb ein Familienvater, seine beiden Kinder wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 41-jähriger Familienvater gegen 7.03 Uhr mit seinem Auto auf der Landstraße 7 von Schmölau in Richtung Bonese unterwegs. Mit dabei seine elfjährige Tochter sowie sein achtjähriger Sohn. Kurz vor dem Ortsschild von Bonese kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor.

Autofahrer kracht in Traktor mit Anhängern

Warum der 41-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nach den ersten polizeilichen Ermittlungen noch unklar. Was jedoch klar ist: Der Autofahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen das linke Vorderrad und in der Folge auch gegen das Hinterrad des Traktors, der mit zwei Anhängern unterwegs war.

"Beide Räder des Traktors wurden abgerissen", wie die Polizeiinspektion Stendal berichtet. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß vollständig zerstört. Der 41-jährige Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und verstarb noch auf dem Fahrersitz. Die Bergung der Leiche gestaltete sich im Anschluss als schwierig, wie die Polizei mitteilt.

Traktorfahrer befreit schwer verletzte Kinder

Der Traktorfahrer konnte seine Zugmaschine eigenständig, jedoch verletzt, verlassen. Er war es auch, der die acht- und elfjährigen Kinder befreite. Die Kinder wurden schwer verletzt. Das Mädchen (11) musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden - der Junge (8) kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und anschließend in eine Spezialklinik.

Auch der 31-jährige Traktorfahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei Ersthelfer löschten einen Fahrzeugbrand am Unfallauto. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder aber bereits aus dem Auto.

Der 41-jährige Verstorbene konnte zunächst nicht identifiziert werden, da die Einsatzkräfte durch dessen eingeklemmte Position nicht an die Papiere gekommen sind. Die Polizei gab dann aber zweifelsfrei bekannt, dass es sich um den Vater der beiden schwer verletzten Kinder handelt. Dei Landstraße war für einige Stunden vollständig gesperrt.

Ebenfalls am Mittwoch wurde ein Traktorfahrer an einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt.