Bombenfund nahe A3: Was steckt dahinter?

Fünf-Zentner-Bombe in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht: In Oberhausen wurde eine Zentner-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe stellt eine große Gefahr dar, deshalb muss sie noch am Nachmittag (Freitag, 6. April 2018) entschärft werden.



Die nahe gelegene A3 ist zwischen dem Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Oberhausen-West bereits gesperrt. Die Autobahnauffahrt Holten in Richtung Hannover/Arnheim wird ebenfalls gesperrt.



Buslinie eingestellt, Straßen gesperrt

Die Entschärfung der Bombe beginnt gegen 14 Uhr. Ab 13.30 Uhr werden laut der Stadt Oberhausen folgende Straßen gesperrt:

- Waldteichstraße, Ecke Erlenstraße

- Erzstraße, Ecke Weseler Straße

- Grubenstraße, Ecke Weseler Straße

- Schachtstraße, Ecke Dammstraße



Die Buslinie 957 fährt während der Entschärfung der Bombe ebenfalls nicht.

Unter 0208-825-2054 hilft die Stadt Oberhausen weiter.