Bombendrohungen gegen Rathäuser: Evakuierungen in Augsburg, Kaiserslautern und Göttingen - Droh-Mails - Live-Ticker

In mehreren deutschen Städten gab es am Dienstagmorgen mehrere Bombendrohungen gegen Rathäuser.

Die Drohungen sind demnach per E-Mail eingegangen.

Zahlreiche Behörden wurden evakuiert.

+++ Augsburg: Drohungen gegen mehrere Einrichtungen: Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, gab es in Augsburg Drohungen gegen mehrere städtische Verwaltungsgebäude. Rund 500 Mitarbeiter sind von den Evakuierungen betroffen. Auch in Augsburg werden die Gebäude mit Spürhunden durchsucht.

+++ Droh-Mails gingen in der Nacht ein

+++ Bombendrohungen in sechs deutschen Städten: Laut Medienberichten sind in Augsburg, Kaiserslauter, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen und Rendsburg Bombendrohungen gegen Rathäuser eingegangen.

+++ Göttingen: Absperrungen rund um das Rathaus: Derzeit laufen umfangreiche Absperrungen rund um das Göttinger Rathaus. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind laut den Behörden vom Polizeieinsatz betroffen und werden umgeleitet.

+++ Spürhunde der Polizei vor Ort: Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, sind in Kaiserslautern Spürhunde der Polizei im Einsatz. Dort wurde der Bereich rund um das Rathaus geräumt.

+++ Evakuierung in Augsburg: Im schwäbischen Augsburg wurde das Rathaus evakuiert. Der Rathausplatz in der Innenstadt wurde komplett abgesperrt. Laut örtlicher Polizei, sei eine Gewalttat im Zusammenhang mit der Stadt Augsburg angedroht worden. Der Polizeieinsatz läuft derzeit.

+++ Räumung in Kaiserslautern: In der Pfalz wurde ebenfalls ein Bombendrohung gegen ein Rathaus ausgesprochen. In Kaiserslautern wurde das Hauptgebäude am Willy-Brandt-Platz sowie das Rathaus Nord in der Morlauterer Straße evakuiert. Die Polizei spricht von einer Vorsichtsmaßnahme. Wie die Rheinpfalz berichtet, sind von der Evakuierung 600 Mitarbeiter betroffen.

+++ Bombendrohung in Chemnitz: Auch im sächsischen Chemnitz hat es eine Bombendrohung gegen das Rathaus gegeben.

+++ Bombendrohung in Göttingen: Das Rathaus im niedersächsischen Göttingen wurde evakuiert. Auch dort ging laut Polizei eine anonyme E-Mail ein. Dort war die Rede von einer Bombe, die dort möglicherweise deponiert wurde.

